Il Barcellona vuole due giocatori del Chievo: richiesta italiana giudicata troppo alta

L’agente di Emanuel e Samuele Vignato, fratellini del Chievo, rispettivamente classe ’00 e ’04, nella giornata di ieri, si trovava in Spagna, laddove ha iniziato a trattare con il Barcellona. La richiesta dei veneti è di 8 milioni per entrambi. Per adesso la cifra è considerata eccessiva dal Barcellona. Le parti si riaggiorneranno. Emanuel ha già esordito in Serie A, mettendo a referto dieci presenze e un gol.