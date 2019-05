Genoa: allenamenti blindati. Prandelli ritrova Romero

Allenamenti a porte rigorosamente chiuse per il Genoa, sottolinea Tuttosport. Prandelli non porterà in ritiro la squadra, ma il centro sportivo di Pegli resterà chiuso ai tifosi per cercare la massima concentrazione per la sfida salvezza di domenica prossima contro la Fiorentina. La squadra raggiungerà Firenze nella giornata di sabato. Purtroppo nessuna buona notizia per il recupero di Lazovic e Mazzitelli che hanno lavorato ancora a parte. Però c’è l’importante recupero di Romero in difesa, dopo la squalifica contro il Cagliari. Lo scrive pianetagenoa1893.net.