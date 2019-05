Faggiano: “Parma salvo grande risultato. Mi vogliono in tanti? Non mi risulta…”

Giornata di festa in casa Parma: la vittoria sulla Fiorentina non solo ha portato tre punti pesanti alla causa gialloblù ma è valsa pure la salvezza matematica. Il direttore sportivo degli emiliani, Daniele Faggiano, esulta intervistato da Radio Sportiva:

Non bisogna sottovalutare il fatto che abbiamo ottenuto la salvezza con una domenica di anticipo: ricordiamoci che il Parma è pur sempre una neopromossa. Questo traguardo, per noi, rappresenta uno scudetto. D’Aversa? Merita la riconferma, ci mancherebbe, così come la merito pure io. Non è vero che mi vogliono in tanti, sono concentrato soltanto sulle sorti del Parma, tutto il resto sono discorsi fatti dai giornali.