Il nuovo Milan: Maldini d.t. e Boban grande capo. Intanto Giampaolo…

Paolo Maldini direttore tecnico e Zvonimir Boban chief football officer: adesso c’è l’ufficialità sui ruoli che i due ex giocatori rossoneri andranno a ricoprire nel nuovo Milan, dopo l’addio di Gattuso e Leonardo. L’uomo mercato, dunque, diventa proprio lo storico numero 3 del Diavolo, il quale prenderà tutte le decisioni più importanti insieme al dirigente croato, che ha lasciato la Fifa. Manca, dunque, solo l’annuncio per quanto riguarda la panchina: è in arrivo Marco Giampaolo dalla Sampdoria, che ha rescisso proprio in queste ore il contratto che lo legava ai blucerchiati.