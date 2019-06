Cragno: “Firenze è casa mia, il legame è forte. Quando giocavo nella Cattolica Virtus…”

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, ha rilasciato un’intervista insieme a 21.be sulla propria Instagram TV, parlando anche delle sue origini toscane (è nativo di Compiobbi):

Firenze è casa mia, ho quasi tutti gli amici là. Il legame è forte. Tutti mi dicono che non ho un accento forte: se lo sento, mi torna. Come se avessi bisogno di sentirlo per farlo uscire fuori. Con i miei o a telefono con i miei amici riesco a riprenderlo. Mi serve lo stimolo. Quando ero alla Cattolica Virtus, credo di essere stato uno dei pochi a giocare in Nazionale pur militando in una società non professionistica: non so se sia mai successo, fu a causa di un problema di tesseramento con il Brescia.