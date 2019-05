Corvino verso il ritorno al Lecce: due nomi in lizza per sostituirlo

Trattativa in corso, come vi abbiamo confermato ieri (LEGGI), ma nel frattempo spuntano le prime ipotesi di rivoluzione dirigenziale nel caso in cui Rocco Commisso dovesse davvero rilevare la Fiorentina. Pantaleo Corvino sarebbe alla fine dell’avventura viola e pronto, racconta radiomercato, per il ritorno al Lecce. Al suo posto – scrive tuttomercatoweb – uno dei nomi che filtra tra gli addetti ai lavori è quello di Massimiliano Mirabelli, ma resta valida anche la pista che porta a Daniele Faggiano, ora direttore sportivo del Parma e che sarebbe gradito alla possibile nuova proprietà viola. DEL POSSIBILE RITORNO DI FIAMMA PER FAGGIANO VI AVEVANO PARLATO GIA’ NEI GIORNI SCORSI