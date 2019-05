Braglia fiducioso: “Genoa salvo se batte i viola”

Simone Braglia, ex portiere della nostra Serie A anche con la maglia del Genoa, ha affidato a TMW le sue sensazioni sulla lotta salvezza e sul momento difficile che sta attraversando il Genoa. Il Grifone, all’ultima giornata, affronterà proprio i viola con il rischio di dover sperare in un unico risultato per non scendere in Serie B:

L’Empoli domenica giocherà alla morte, ma avrà di fronte un Torino che in questo momento è in corsa per l’Europa. Il Genoa, dal canto suo, se vince sia con il Cagliari che con la Fiorentina non ha problemi. Purtroppo la gestione finanziaria non ha premiato quella tecnica. Il responsabile di questo è il Presidente, ma anche i dipendenti dello stesso Genoa.