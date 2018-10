Allenamento assieme al resto del gruppo per Marco Benassi, alle prese con un fastidio al tallone che però, evidentemente, non preclude la sua routine sul campo. Il giocatore aveva svolto regolarmente anche la seduta di ieri e al momento non è in discussione la sua presenza per la gara di sabato prossimo contro la Roma. LA MEDIA RETI DELL’EX CENTROCAMPISTA GRANATA E’ DA URLO