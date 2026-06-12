Bocci: “Ruggeri? Le priorità sono alte. Non voglio Gudmundsson all’Atalanta”

"Ruggeri è un giocatore forte, ma spendere 25 milioni quando ti mancano le ali ha senso? Ti mancano almeno 3 esterni per giocare come vuole Grosso. Acquistarlo sarebbe un cambio di passo sugli investimenti. Di certo con Ruggeri non si abbassa il monte ingaggi. Credo che tutti, tolti Fagioli, Ndour e Parisi, tutti sono andati al di sotto delle aspettative. Io Dodò lo lascerei andare, però devi fare delle riflessioni sugli eventuali sostituti. Poi bisogna capire chi vuole davvero rimanere. Il sacrificio più doloroso sarebbe quello di Kean, ma non venderei mai Gudmundsson all'Atalanta, va ceduto all'estero. Faccio fatica a pensare che qualcuno spenda 35 milioni per Kean dopo la propria stagione. Abbattendo il monte ingaggi non è semplice migliorare. Le riserve non possono essere di terza fascia, chi entra cambia le partite nel calcio di oggi."