Serie A fem. – Fiorentina-Roma 1-2, le viola dicono addio anche al 4° posto

La Fiorentina Femminile resiste 65 minuti con l'aiuto dei pali, poi cede ad una Roma a tratti incontenibile: la cronaca della gara con tutte le azioni salienti targata Violanews.com

"Fiorentina-Roma, valida per la 18° giornata del campionato di Serie A femminile (CLICCA PER LEGGERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA), si è conclusa sul risultato di 1-2 per le giallorosse. Gara dominata dalle ospiti, che però hanno dovuto attendere 66 minuti per pervenire al meritato pareggio e poi ribaltare la sfida. La Roma allunga ulteriormente sulle avversarie in classifica e consolida il quarto posto, mentre la Fiorentina adesso deve guardarsi da Empoli e Florentia per la difesa del quinto.