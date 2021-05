In Calabria saranno assenti gli squalificati Dragowski e Pezzella, sostituiti rispettivamente da Terracciano e Martinez Quarta . Oltre all'infortunato Milenkovic, costretto a dare forfait a causa di una piccola operazione. Sarà quindi Igor a completare la linea a tre davanti all'ex portiere dell'Empoli, con Biraghi che agirà sulla sinistra. A centrocampo confermato Pulgar con Bonaventura e Castrovilli , avanti su Amrabat. Il tandem offensivo sarà invece formato dalla classica coppia Ribery-Vlahovic . Partiranno dalla panchina Kouame e il ristabilito Kokorin. Stando a quanto riportato da Radio Bruno però potrebbero esserci sorprese dell'ultim'ora con Iachini che vorrebbe lasciare spazio a chi ha giocato meno. Questo, però, dovrebbe avvenire a gara in corsa e non dall'inizio.

L'ex Perugia Serse Cosmi continuerà anche contro la Fiorentina a puntare su un assetto piuttosto sbilanciato: oltre al tandem d'attacco Ounas-Simy in mezzo al campo per i padroni di casa ci saranno due mezzali super-offensive come Messias e Benali. Sulle fasce, invece, Pedro Pereira e Rispoli si giocano una maglia a destra, mentre Molina agirà a sinistra, considerata anche l'assenza dell'infortunato Reca. Per i rossoblù i problemi riguardano il reparto arretrato, dove sono numerose le assenze tra infortuni e squalifiche. Out Cordaz, sarà Crespi, come annunciato dal tecnico in conferenza, il prescelto per difendere la porta dei rossoblù.