Femminile, Milan-Fiorentina 1-3: le viola fanno un favore al… Sassuolo

Tutti gli aggiornamenti in diretta per Milan-Fiorentina: la sfida tra rossonere e viola, le principali antagoniste della Juventus negli ultimi tre anni

Via alle danze! E' cominciata Milan-Fiorentina, palla alle viola, oggi in tenuta bianca.

Zanoli con un numero avanza a centrocampo, palla per Sabatino che si libera in area col tacco e trafigge Korenciova con un destro perentorio!

CARTELLINO ROSSO PER IL PORTIERE DEL MILAN! Korenciova deve uscire su Monnecchi lanciata a rete, ma la stende. L'arbitro non ha scelta, Milan in 10 e sotto di un gol.

Il Milan reagisce! Lancio lungo per Bergamaschi, stop in area e tentativo sul quale è provvidenziale Zanoli in ripiegamento!

Occasione viola! Vigilucci batte una punizione direttamente in porta, Piazza sembra in ritardo ma la palla esce di un soffio alla sua destra.

Braccio largo di Zanoli, punizione per il Milan. Se ne incarica Tucceri, barriera. Scampato pericolo per la Fiorentina.

Monnecchi si incunea in area e, in un eccesso di generosità, cerca l'assist: Vitale sbroglia la matassa con un intervento in scivolata.

Boquete in verticale per Giacinti che calcia in diagonale col destro, nessun poroblema per Schroffenegger che blocca.

FINE DEL PRIMO TEMPO: Milan-Fiorentina è 0-1 all'intervallo, decide per ora il gol di Sabatino in avvio.

Fin troppo stretto lo 0-1 maturato finora per la Fiorentina, che ha trovato subito il gol e la superiorità numerica. Il secondo portiere rossonero Piazza sta tenendo in partita le compagne, che non rinunciano ad attaccare con la pericolosissima Giacinti.

VIA AL SECONDO TEMPO! Non ci sono cambi tra le giocatrici rientrate in campo.

RIGORE PER IL MILAN! Breitner col braccio in area, vicino al corpo. L'arbitro indica comunque il dischetto.

ANCORA SCHROFFENEGGER! Bergaaschi incrocia il destro in maniera perfetta, ancora il portiere viola ad allungarsi e a toccare quel tanto che basta per deviare sul montante!

Doppio cambio per il Milan: entrano Spinelli e Hasegawa per Grimshaw e Jane.

Sponda di Sabatino per Vigilucci che calcia al volo da fuori e beffa una non incolpevole Piazza!

FINISCE QUI! Milan-Fiorentina 1-3, gol di Sabatino, Baldi e Vigilucci per le viola, rigore di Giacinti per le rossonere.

Si è conclusa Milan-Fiorentina, valida per la 20° giornata del campionato di Serie A Femminile. Le viola hanno portato a casa la vittoria col risultato di 1-3, in virtù di un gran primo tempo chiuso con la rete di Sabatino e l'espulsione del portiere del Milan Korenciova. Nella ripresa, Baldi ha raddoppiato, poi Giacinti ha trasformato un rigore molto dubbio dando il via ad una fase di forcing in cui Schroffenegger e i pali hanno salvato la Fiorentina. Vigilucci, a 10' dalla fine, ha firmato la vittoria e il sorpasso in classifica sull'Empoli al quinto posto. Il Milan, invece, vede avvicinarsi pericolosamente il Sassuolo, che adesso insidia le rossonere per il piazzamento-Champions.