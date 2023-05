Vieri e gli insulti per l’esultanza in Inter-Lazio: “Imbecilli, vergognatevi”

Nel corso dell'ultima puntata della Bobo Tv su Twitch, Christian Vieri si è scagliato contro gli haters, che gli avevano indirizzato insulti per essere stato ripreso dalle telecamere mentre esultava scatenato, con la figlia in braccio, al gol di Gosens in Inter-Lazio 3-1.

