VIDEO VN – Visite terminate per Infantino, primi selfie con i tifosi viola

Visite mediche terminate per Gino Infantino. Il classe 2003 è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in maglia gigliata. Per l'argentino anche le prime foto con i tifosi, come possiamo vedere nel video targato Violanews

