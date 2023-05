VN – Tifosi viola in partenza per Roma, ma c’è malumore: il motivo

Ecco cosa sta accadendo in zona stadio

Tanti tifosi viola in partenza da Firenze alla volta dello stadio Olimpico di Roma. Ma il via è stato ritardato dalle 11 a dopo le 12, per evitare l'incrocio tra la carovana viola e quella dell'Inter, che si trovava in autostrada proprio in quella fascia oraria. Deve esserci una certa distanza chilometrica tra le tifoserie, da qui il ritardo della partenza dei viola e il malumore crescente.