Il Franchi è gremito per seguire a distanza la finale di Conference della Fiorentina e canta l'inno a piena voce

Matteo Bardelli
Franchi tifosi

VIDEO VN - Il Franchi canta l'inno viola a una sola voce

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