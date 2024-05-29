Il Franchi è gremito per seguire a distanza la finale di Conference della Fiorentina e canta l'inno a piena voce
VIDEO VN - Il Franchi canta l'inno viola a una sola voce
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Fiorentina, ci hai tolto anche la rabbia... Il prossimo allenatore dovrà essere un top
Le nostre esclusive
Goncalves e fuorigioco Pongracic, la Fiorentina non ci sta: nota ufficiale alla Lega
Ultime notizie
Svolta Franchi, Funaro: "Concessione di 60 anni per 101 milioni più la manutenzione"
Radio e tv
Marelli attacca: "Come ha fatto Paterna a dire che era tutto regolare?"
Viola in prestito
Kouadio, continua il momento magico: ecco il primo gol in Serie A
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti