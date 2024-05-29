Iniziano i cori dei tifosi dell'Olympiacos nella fan zone a loro dedicata: di passaggio anche diversi sostenitori viola
VIDEO VN - I tifosi dell'Olympiacos partono con i cori nella loro fan zone
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