Iniziano i cori dei tifosi dell'Olympiacos nella fan zone a loro dedicata: di passaggio anche diversi sostenitori viola

Giovanni Zecchi
tifosi Olympiacos

VIDEO VN - I tifosi dell'Olympiacos partono con i cori nella loro fan zone

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