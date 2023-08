Le immagini raccolte dal nostro inviato all'aeroporto di Peretola

Il triangolare vedrà protagonisti Fiorentina, Newcastle e Nizza e Villarreal, e le squadre otterranno 3 punti per ogni vittoria, 1 per ogni pareggio e 1 ulteriore per ogni gol segnato. I viola giocheranno contro i Magpies e i francesi sabato e domenica