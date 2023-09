La Fiorentina sta per imbarcarsi in questi minuti da Peretola in direzione Genk per la partita di Conference League

