La vicepresidente della Regione Toscana parla delle restrizioni per i tifosi in vista di Fiorentina-Maccabi Haifa
VIDEO - Saccardi: "Maccabi? Restrizioni non mi piacciono, ma decide la Questura"
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