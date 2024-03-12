La vicepresidente della Regione Toscana parla delle restrizioni per i tifosi in vista di Fiorentina-Maccabi Haifa

Redazione VN
ACF Fiorentina v Frosinone Calcio - Serie A TIM

VIDEO - Saccardi: "Maccabi? Restrizioni non mi piacciono, ma decide la Questura"

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