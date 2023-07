VIDEO – Lukaku confonde ancora: “Forza Juve? Mai! Non credo che si farà”

"Sua limpidezza" Lukaku si è imbattuto in un tifoso dell'Inter in Belgio: questo il video dello scambio avvenuto tra i due

Un tifoso interista residente in Belgio ha pubblicato su Tiktok il video della sua interazione con Romelu Lukaku a Bruxelles. Ecco la risposta dell'attaccante alla domanda sul possibile passaggio alla Juve, chissà, forse data per svincolarsi in un momento di pressione da parte di uno dei suoi vecchi fan