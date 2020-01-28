VIDEO - Iachini: "Duncan, Vazquez e Goldaniga? Non arriveranno"

E' partita circa mezzora fa alla volta di Milano la Fiorentina, avversaria dell'Inter domani nel quarto di finale di Coppa Italia. Insieme a squadra e staff tecnico anche Giancarlo Antognoni e il Daniele Pradè. Nel video pubblicato da ACF sui propri canali social si può vedere il d.s. a colloquio con il tecnico Beppe Iachini.

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