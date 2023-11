VIDEO – Guerriglia a Milano tra tifosi del Milan e del PSG

La violenza ultras devasta Milano a poche ore dal big match di Champions tra Milan e Psg, dopo gli scontri avvenuti già nella gara di andata

Teatro degli scontri, la zona dei Navigli. Una cinquantina di ultras rossoneri avrebbe assaltato i tifosi del Paris Saint-Germain con caschi e fumogeni per poi fuggire in via Argelati. Sul posto sono arrivate diverse camionette della polizia e dei carabinieri. Un tifoso francese è stato ferito in modo grave da 2 coltellate a una gamba ed è stato trasportato in codice rosso presso il Policlinico. Un agente è stato accoltellato a una gamba, e l'aggressore è stato arrestato.