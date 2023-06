La Fiorentina segue due giocatori del Lecce e Corvino non chiude le porte a nessuno: "La mia squadra non ha giocatori incedibili". Una buona notizia per la squadra di Italiano

