Dopo una lunga attesa, Paulo Dybala ha deciso alla fine di rifiutare l'offerta faraonica dall'Arabia per restare alla Roma
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