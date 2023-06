Periodo di vacanza per Dodò che dopo il calcio, decide di dedicarsi alla Capoeira. Continua la passione del brasiliano per i balletti, spesso usati anche come esultanza

Periodo di vacanza per Dodò che dopo il calcio, decide di dedicarsi alla Capoeira. Continua la passione del brasiliano per i balletti, spesso usati anche come esultanza