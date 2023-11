Incredibile quanto avvenuto in Spagna. Nella località di Xirvella è esplosa una lite furibonda che ha provocato due feriti e quattro arresti. Un 19enne è andato in escandescenza per il "furto di un giocatore"

