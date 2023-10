VIDEO – Baggio in FIGC? Abodi duro: “Non cambierebbe nulla!”

"Non partecipo a questo gioco di nomi. Non basta una sola persona per cambiare le cose", così il ministro dello Sport Andrea Abodi, a margine della kermesse di Fratelli d'Italia al Brancaccio, commentando gli attacchi della Lega nei confronti del presidente della Figc Gabriele Gravina.

