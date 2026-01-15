Uno dei dati decisamente negativi di questo campionato della Fiorentina è rappresentato dal fatto che, dopo il 70° minuto di gara, la squadra viola non riesca, praticamente a segnare un gol su azione con palla in "movimento". Sotto questo aspetto i dati sono eloquenti: in 20 gare i gigliati hanno realizzato solo 5 gol e, purtroppo, subito 8 reti dopo il 70° minuto di gara, che, in generale, sono valsi, alla Fiorentina la perdita di 4 punti. Il dato più allarmante riguarda, però, il fatto che solo una rete di queste 5 (il gol vittoria di Kean contro la Cremonese) sia giunta al termine di un'azione iniziata con la palla in "movimento" (nonostante la segnatura sia, comunque, maturata su una ribattuta corta del portiere). Le altre 4 reti, invece, sono giunte su azioni con palla da "fermo": 3 su rigore ed una sugli sviluppi da calcio d'angolo. In pratica, dopo il 70° minuto di gioco (cioè in 400 minuti totali di gioco, recuperi esclusi), la Fiorentina ha segnato, in media, un gol ogni 200 minuti escludendo i rigori ed un gol ogni 400 minuti escludendo le segnature derivate da palla da "fermo" ---> LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE AGGIORNATO DELLA FIORENTINA