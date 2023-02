Secondo DAZN Fiorentina e Juve non vinceranno la Coppa Italia

Al termine di Torino-Udinese 1-0 il commentatore di DAZN ha detto che il Torino sale al 7° posto utile, anzi "buono", per la Conference League. I fatti sono due: o il commentatore di DAZN sa già che la Coppa Italia verrà vinta dall'Inter oppure non conosce il regolamento. Il posto utile per accedere al play off di Conference League, infatti, è il sesto e non il settimo. Il settimo lo diventa nel caso in cui la squadra che vince la Coppa Italia si piazzi nelle prime 6 posizioni. Considerato che l'unica squadra che, molto verosimilmente, si piazzerà fra le prime sei in campionato fra quelle attualmente impegnate nelle semifinali di Coppa Italia è solo l'Inter (e quasi non sicuramente Juventus e Fiorentina, figuriamoci poi la Cremonese), è più che ovvio pensare che il telecronista di DAZN in questione non conosca affatto il regolamento.