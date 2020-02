Se contiamo solo gli ultimi tredici mesi, la Fiorentina ha vinto al sabato una sola volta, giusto qualche settimana fa al San Paolo contro il Napoli. Il trend dei viola è negativo, soprattutto in questa stagione dove nelle altre quattro sfide (tutte al Franchi) sono arrivati solo due pareggi contro Juve e Genoa, e due sconfitte contro Napoli e Lecce. Come riporta La Nazione, l’ultima vittoria casalinga di sabato risale addirittura al 22 settembre 2018, quando la squadra di Pioli superò agevolmente la Spal per 3-0 (unico gol di Pjaca in maglia gigliata). Altro dato preoccupante, quello relativo all’orario: i viola non ha mai vinto nelle recenti gare disputate alle 15 del sabato.