Il possibile rinvio di Bologna-Fiorentina, in seguito alla morte del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, potrebbe mettere in seria difficoltà la Lega Serie A, in quanto entrambe le formazioni sono ancora in corsa in tre diverse competizioni ufficiali stagionali. In pratica, se dovesse essere deciso il rinvio della gara in programma domani al "Dall'Ara", la Lega Serie A dovrebbe "augurarsi" che sia Bologna che Fiorentina vengano eliminate dalla Coppa Italia prima delle semifinali, in modo, eventualmente, da poter recuperare la gara intorno al 4 marzo 2026. Se anche solo una delle due formazioni dovesse, però, accedere alle semifinali di Coppa Italia e, contemporaneamente, anche ai quarti delle competizioni UEFA a cui stanno prendendo parte entrambe le formazioni, il recupero slitterebbe, almeno, a fine aprile. Nel caso limite, infine, in cui anche solo il Bologna dovesse raggiungere, poi, sia la finale di Coppa Italia che quella di Europa League, allora la Lega Serie A dovrebbe prendere seriamente in considerazione il fatto che la gara Bologna-Fiorentina non potrebbe più essere recuperata entro l'ultima giornata di campionato