ULTIM’ORA – Ranking FIFA: brutte notizie per l’Italia (2 posti in meno). Brasile in scia del Belgio

Le recenti manifestazioni continentali disputate in Africa, Sud America e Nord America & Caraibi hanno modificato la graduatoria mondiale. I nuovi campioni sudamericani del Brasile hanno superato la Francia al secondo posto, mentre Uruguay, Colombia e, soprattutto, Venezuela hanno rimontato diverse posizioni.

I precedenti successi su Grecia e Bosnia non sono serviti all’Italia per resistere al 14° posto nel Ranking FIFA [CLICCA] in quanto la formazione azzurra è scesa, nuovamente, al 16° posto.

Al vertice si conferma sempre il Belgio.

******************************

CLICCA PER LEGGERE IL RANKING FIFA AGGIORNATO

******************************

CLICCA PER LEGGERE IL RANKING FIFA FEMMINILE

**********************

**********************