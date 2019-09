Primavera 1 – Anticipo: Inter a fatica sul Pescara (grazie anche ad una “svirgolata” di Fonseca jr…)

Si è aperto, con l’anticipo Pescara-Inter 2-3, il campionato “Primavera 1”. La squadra abruzzese, neo promossa, ha sorprendentemente creato più di un problema alla squadra vice campione d’Italia, sicuramente più quotata, abile a ribaltare il 2-0 iniziale. Determinante per il successo dei nerazzurri uno sfortunato autogol di Paolilli su un tocco “svirgolato” dell’interista Fonseca (figlio dell’indimenticato Daniel). La Fiorentina scenderà in campo domenica pomeriggio alle ore 17 al “Bozzi” contro il Bologna.

