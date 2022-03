Portieri Fiorentina: tutti i dati dei papabili

I dati tecnici e le caratteristiche di sei portieri papabili per la Fiorentina a confronto con gli attuali due in rosa. Bene Cragno e Carnesecchi fra i possibili

Saverio Pestuggia

Questa mattina La Nazione ha scritto dei possibili scenari per la porta della Fiorentina nella prossima stagione prendendo in esame sei portieri che giocano in Italia. Ovviamente prima di fare un acquisto dovrà essere ceduto Dragowski che non pare essere nelle grazie di Italiano e che ha perso il posto a favore di Terracciano e non necessariamente il sostituto sarà scelto in questa rosa, ma intanto vogliamo dare ai nostri lettori alcuni dati per conoscere meglio i portieri nominati nell'articolo.

Le tabelle

Nella tabella sottostante abbiamo preso in considerazione l'anno di nascita, i gol subiti in carriera, gli xCG (expected conceded goals =goal subiti attesi), la differenza tra xCG e goal subiti, la percentuale di passaggi lunghi riusciti e infine la percentuale di passaggi brevi riusciti.

anno xCG goal sub xCG- goal sub % lunghi %corti Cragno 1994 1,33 1,25 +0,08 72,6 98,3 Meret 1997 1,16 1,12 +0,04 65,5 98,6 Vicario 1996 1,31 1,27 +0,04 68,9 98,8 Carnesecchi 2000 1,19 1,05 +0,14 61,1 98,2 Provedel 1994 1,36 1,40 -0,04 65,1 97,8 Silvestri 1991 1,21 1,17 +0,04 67,7 98,2

Vediamo invece come si sono comportati in carriera e in questa stagione i due portieri viola

Terracciano 21/22 1990 0,88 1,15 -0,27 79,1 98,5 Terracciano Carr 1,15 1,13 +0,02 73,6 98,6 Dragowski 21/22 1997 0,97 0,98 -0,01 65,4 97,9 Dragowski Carr 1,35 1,38 -0,03 60,4 97,4

L'analisi

Veniamo all'analisi di tutti questi dati cominciando dai papabili: il migliore quanto a differenza fra gol attesi e gol subiti è il giovane Carnesecchi che vanta una differenza positiva di 0,14 anche se è poco preciso nei lanci lunghi (61,1%). Bene anche Cragno con +0,08 che è anche il migliore per i passaggi lunghi riusciti con un bel 72,6% staccando di quasi 5 punti tutti gli altri. Per i passaggi brevi riusciti la differenza fra i portieri in esame è poca: si va dal 98,8 di Vicario al 97,8 di Provedel.

Ma come si comportano i portieri in forza alla Fiorentina? Terracciano ha quest'anno in effetti una brutta differenza fra gol attesi e subiti (-0,27) anche se in carriera il dato è positivo (+0,02). E' invece decisamente il migliore fra tutti per la percentuale di passaggi lunghi riusciti: in carriera ha un buon 73,6% e nella stagione migliora con un ottimo 79,1%. Dragowski è vicinissimo alla parità nella differenza fra gol subiti e attesi sia in carriera che in stagione mentre ha la percentuale peggiore per i lanci lunghi riusciti (60,4%) che migliora in questa stagione arrivando al 65,4%. Leggermente più bravo Terracciano anche nei passaggi brevi anche se la differenza non è significativa.