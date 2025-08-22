Polissya-Fiorentina: l’analisi al computer della gara con i voti

Grazie ai dati di Sofascore vi mostriamo l'analisi statistica della gara dove si vede chiaramente che l'inizio è stato caratterizzato da una supremazia pesante dei viola che si sono concessi una pausa a metà tempo per riprendere il controllo della gara in maniera meno intensa nella seconda parte del primo tempo. Nella ripresa, complice l'espulsione di Kean e il doppio vantaggio, la Fiorentina ha subito il possesso palla del Polissya ma, in una delle due azioni importanti costruite, Gudmundsson ha portato a tre le reti segnate con un possesso palla finale che arride agli ucraini con un inutile 64%. Il computo dei tiri vede il Polissya prevalere con 20 tentativi contro 15 dei viola