Lunedì 16 novembre, un evento imperdibile per tutti gli appassionati della storia della Fiorentina
Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"
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