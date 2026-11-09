Lunedì 16 novembre, un evento imperdibile per tutti gli appassionati della storia della Fiorentina

Redazione VN
Vinciguerra Borgo Albizi V100LA

Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"

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