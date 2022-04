La Fiorentina fatica a segnare: un gol ogni 24 tiri tentati nelle ultime 3 gare

La squadra di Italiano sta pagando, oltremodo, la scarsa mira in fase offensiva

Nelle ultime 3 gare di campionato la Fiorentina ha conquistato solo 3 punti , segnando solo 2 reti (minimo stagionale considerando 3 partite consecutive in Serie A). Il dato più preoccupante, però, riguarda la scarsissima mira dei giocatori viola emersa in queste ultime 3 gare giocate contro Venezia, Salernitana e Udinese : su 48 tiri totali tentati, infatti, quelli arrivati nello specchio della porta avversaria sono stati 16 (esattamente un terzo), ma in rete ce ne sono finiti solo 2 , ossia il 4,2% .

Nelle stesse gare la squadra viola ha subito 30 tiri, dei quali, però, quasi la metà è stata indirizzata nello "specchio" (13 per l'esattezza) e, soprattutto, 6 tentativi (ossia il 20%) sono terminati in rete. In pratica, negli ultimi 270 minuti in campionato, la squadra di Italiano ha segnato, in media, un gol ogni 24 tiri ed ha subito una rete ogni 5 tiri subiti.