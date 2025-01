Kean capocannoniere della Serie A? Dati e quotazioni dei bookmaker

Consultando uno dei portali specializzati come Betway, sito di scommesse calcio, si vede come per gli esperti Moise Kean è il terzo ‘incomodo’; un’eventuale vittoria del titolo di capocannoniere da parte del centravanti viola varrebbe quasi cinque volte la posta. Per quanto possa sembrare una quotazione elevata, in realtà dimostra come i bookmaker ritengano del tutto possibile un exploit dell’attaccante della Fiorentina. Basti considerare come, escluso Lookman, nessun giocatore è quotato meno di 10 volte la posta in palio. E ciò nonostante il momento non particolarmente roseo vissuto dalla formazione allenata da Palladino, che sembra aver perso un po’ di smalto nelle ultime giornate. A pesare maggiormente, in tal senso, è l’incidenza di Kean rispetto alla produzione offensiva della Fiorentina: il n. 20 viola è l’unico ad essere già andato in doppia cifra. Il secondo miglior marcatore stagionale, infatti, è Sottil (5 gol, di cui 3 in Conference League).