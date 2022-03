Girone di ritorno negativo per i viola: perso il 25% dei punti dell’andata

Il confronto con le stesse squadre già affrontate nel girone d'andata non è, attualmente, positivo per la Fiorentina

Il primo girone di ritorno "rimescolato" della storia della Serie A non è iniziato al meglio per la Fiorentina. La squadra di Italiano, infatti, nelle 10 gare della seconda parte del torneo contro le stesse avversarie incontrate nel girone d'andata ha perso il 30% dei punti in precedenza conquistati. I dati sono eloquenti: contro Torino, Inter, Genoa, Cagliari, Lazio, Spezia, Atalanta, Sassuolo, Verona e Bologna nel girone d'andata la Fiorentina aveva totalizzato 20 punti (con un'ottima media di 2 punti a gara), mentre, nel girone di ritorno, i punti conquistati contro queste stesse 10 squadre sono stati "solo" 15 (1,50 i punti in media a partita, ossia il 25% in meno). Nelle gare disputate senza Vlahovic (8 per la precisione) la media è scesa dai 2 punti a partita a 1,50. L'occasione per riportarsi in attivo i punti rispetto ai punti ottenuti nel girone d'andata è rappresentata dalle prossime due gare, contro Empoli e Napoli, con cui i viola hanno perso nel corso della prima parte del torneo. Vincendo entrambe queste gare la Fiorentina si porterebbe, infatti, a 21 punti conquistati nel girone di ritorno contro le stesse 13 squadre affrontate nel girone d'andata.