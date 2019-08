Fiorentina, vado e torno! Badelj è l’ennesimo caso degli ultimi anni. E in passato…

Il ritorno di Badelj a Firenze non è un caso “raro”, anzi, negli ultimi anni i “cavalli di ritorno” in maglia (panchina e uffici) viola sono praticamente una costante!

Restando ai giorni “nostri”, infatti, possiamo evidenziare come parte dell’attuale staff tecnico e societario sia già alla seconda esperienza con la Fiorentina, a cominciare da Antognoni (dal 2017 in viola da dirigente dopo un’assenza di 16 anni), Pradé (nuovamente DS dopo 3 anni) e Montella (da aprile a capo della guida tecnica con il “fido” Russo dopo quasi 4 anni).

Sul fronte calciatori, a parte i vari rientri dai prestiti dei giovani Ranieri, Venuti, Gori, Sottil e Hristov, dobbiamo ricordare i ritorni (per qualcuno “temporaneo”) anche dei vari Schetino, Thereau, Cristoforo e Dragowski.

Andando a ritroso, ma restando comunque nel nuovo “millennio”, ci accorgiamo che la porta della sede della Fiorentina ha visto una serie quasi interminabile di ritorni negli scorsi anni, a cominciare da quelli di Pantaleo Corvino (ex DS viola, che nel 2016 tornò nella dirigenza gigliata dopo 4 anni) e Vincenzo Guerini (ritornato nello staff tecnico della società viola nel 2012 dopo 30 anni).

Gli altri ritorni di un certo livello degli anni più recenti rispondono ai nomi di Toni (in viola nel 2012 dopo 5 anni dalla partenza verso Monaco di Baviera), Gilardino (di nuovo a Firenze nel gennaio 2015 dopo oltre 2 anni dall’arrivederci) e Comotto (nuovamente in viola nel 2008 dopo la cessione avvenuta nel 2004).

Ci sono poi 3 ex viola particolari che sono tornati a giocare a Firenze dopo un decennio e cioé: Cristiano Zanetti (tornato a Firenze nel 2009 dopo 13 anni dalla partenza avvenuta nel 1996 [record assoluto]), Emiliano Viviano (in viola nuovamente nel 2012 dopo la cessione avvenuta nel 2002 a causa del fallimento) e Alessandro Diamanti (tornato a calcare il “Franchi” nel gennaio 2015 dopo l’esperienza nella Florentia Viola di 12 anni prima).

Piccolo particolare: tutti e tre toscani.

Parlando di Florentia Viola, poi, è inevitabile il ricordo agli ex viola che contribuirono alla rinascita della “nuova” Fiorentina: Giovanni Galli (DS), Vierchowod (allenatore) e Galbiati (vice allenatore).

Interessante poi il “caso” di Lupatelli: gioca in maglia viola nel 2005-06, vi torna (dopo il prestito) nel 2006 fino al 2008, poi viene ricomprato nel 2012 per terminare la carriera nel 2015.

Tornando agli anni scorsi, anche se sembra passata un’eternità dall’anno della ri-fondazione, ricordiamo velocemente chi è tornato a vestire la maglia viola dopo un anno o due passati in prestito (e non) in altre squadre: Alonso, Avramov, Babacar, Bakic, Diks, El Hamdaoui, Felipe, Iakovenko, Lazzari, Olivera, Rebic, Riganò, Roncaglia, Rosati, Seferovic, Vargas, Vecino, Zohore ed altri nomi di minore entità che, probabilmente, abbiamo anche rimosso dalla memoria collettiva.

Parlando poi di “grandi” ritorni nella storia della Fiorentina non possiamo dimenticare quelli di Morselli, Bigogno, Menti, Valcareggi, Pandolfini, Dell’Angelo, Benaglia, Restelli, Orlandini, Galbiati, Borgonovo, Carobbi e Robbiati, più i vari Agroppi, Ara, Chiappella, Chiarugi, De Sisti, Ferrero, Galluzzi, Graziani, Montanari, ma questa è un’altra epopea…

