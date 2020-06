19 anni fa la Fiorentina alzava il suo ultimo trofeo. Decisivo il gol di Gomes

Firenze, 13 giugno 2001: Fiorentina-Parma 1-1

Questo giorno e questa gara rappresentano un ricordo indelebile per tutti i tifosi viola. In quella data, infatti, la squadra di Mancini, infatti, si aggiudicava la sesta Coppa Italia della storia viola, ultimo titolo conquistato, attualmente, dalla Fiorentina. Dopo avere vinto a Parma per 1-0 nella gara d’andata, la squadra viola riusciva ad alzare il prestigioso trofeo grazie al pareggio per 1-1 nella gara di ritorno al “Franchi”.

Di seguito riportiamo il tabellino di quella memorabile gara:

FIORENTINA : Toldo, Repka, Adani, Pierini, Moretti [46 Nuno Gomes], Rossi, Amaral, Di Livio, Vanoli [76 Bressan], Rui Costa, Chiesa [89 Lassissi]

A disposizione: Taglialatela, Rossitto, Amoroso, Mijatovic.

All.: Mancini

——-

PARMA : Guardalben, Sartor [76 Fuser], Thuram, F. Cannavaro, Junior, Almeyda [82 Appiah], Sensini, Lamouchi, Micoud [85 Mboma], Milosevic, Di Vaio.

A disposizione: Micillo, Benarrivo, P. Cannavaro, Falsini

All.: Ulivieri

ARBITRO: De Santis di Tivoli.

MARCATORI: 39 Milosevic (P), 65 Nuno Gomes (F)

NOTE: 37.664 spettatori