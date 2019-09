Dieci cose da sapere su Milan-Fiorentina, dal 1931 al gol di Chiesa

1) Milan-Fiorentina del 20 settembre 1931 e’ la prima partita dei viola in serie A. Finirà 1-1 con reti del rossonero Magnozzi e del viola Prendato.

2) La Fiorentina, nella sua storia, ha vinto 13 trofei: due scudetti, 1 coppa delle coppe, 6 coppe Italia, una Supercoppa Italiana. Più 1 Mitropa Cup, 1 coppa di Lega Italo-inglese ed 1 Coppa Grasshoppers. Ben due di questi titoli sono stati conquistati battendo il Milan in finale. Successe il 28 giugno 1975: Fiorentina-Milan 3-2, finale di coppa Italia sul neutro di Roma. Il 25 agosto 1996: finale di supercoppa italiana, la Fiorentina batte 2-1 i rossoneri campioni d’Italia. Partita, quest’ultima, disputata a San Siro.

3) Vincenzo Montella divide con Beppe Chiappella uno straordinario record… Sono gli unici due allenatori viola ad aver battuto consecutivamente il Milan a San Siro in campionato. Per due stagioni consecutive. Con Beppe nel 65-66 (2-1 doppietta di Merlo) e 66-67 (2-0, Hamrin e Brugnera, il 4 dicembre 1966… ad un mese esatto dall’alluvione). Con Vincenzo 3-1 e 2-0 nel 2012 e 2013. Inoltre il triennio 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014 è anche l’unico, se si aggiunge la vittoria con Delio Rossi, in cui per tre anni di fila la Fiorentina batte il Milan a San Siro

4) Positiva la tradizione del “primo” Montella viola contro il Milan. Nei 6 incontri condotti in panchina dall’aeroplanino, dal 2012 al 2015, la Fiorentina ha ottenuto 3 vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta. Due della tre vittorie (il 3-1 dell’11 novembre 2012, ed il 2-0 del 2 novembre 2013) sono state ottenute sul campo di San Siro.

5) Tra Milan e Fiorentina, storicamente, sussiste una grandissima tradizione di portieri… condivisi. Da Toros e Buffon, a Fiori e Storari. Nel mezzo autentici numeri uno come Enrico Albertosi, Giovanni Galli e Francescone Toldo. Infine Andrea Pazzagli, nato e cresciuto calcisticamente a Firenze, che nell’89 passa al Milan di Sacchi dove vince una Coppa dei Campioni e due coppe Intercontinentali.

6) La tradizione si perpetua anche per gli allenatori: il primo fu l’austriaco Herman Felsner, poi Giuseppe Bigogno e Guido Ara. Quindi l’ungherese Lajos Czeizler e l’argentino Luis Carniglia. Negli anni ’70 tocca a Nils Liedholm, Gigi Radice e Nereo Rocco. Poi Arrigo Sacchi (allenatore della primavera viola nella stagione 83-84), Fatih Terim, Giovanni Trapattoni, Sinisa Mihajlovic… fino a Vincenzo Montella. Che ha allenato il Milan dal giugno 2016 al novembre 2017.

7) L’ultimo Milan-Fiorentina si è disputato il 22 dicembre 2018, per la 17esima giornata di campionato. Risultato finale: 1-0 per i viola, con gran gol da fuori area di Federico Chiesa al 73′.

8) Una delle vittorie più significative dei viola a San Siro fu quella del 20 settembre 1987, un perentorio 2-0 firmato Ramon Diaz e Roberto Baggio. Era la giovane e frizzante Fiorentina di Sven Goran Eriksson, dall’altra parte il Milan di Arrigo Sacchi, il Milan dei tre olandesi, che quel giorno subì l’unica sconfitta casalinga del suo campionato (Questa sul campo. L’altra fu a tavolino contro la Roma). Alla fine il Milan vincerà il suo 11esimo scudetto in rimonta sul Napoli.

9) Il risultato di 3-1 è il più ampio con il quale la Fiorentina ha sconfitto il Milan a San Siro. Nella storia questo risultato si è verificato 3 volte: il 25 ottobre 1942, gol di Bollano, Suppi e Gei. Il 26 settembre 1998, tripletta di Batistuta. L’11 novembre 2012, reti di Aquilani, Borja Valero ed El Hamdaoui. Da notare come quella di Batistuta sia l’unica tripletta realizza da un calciatore viola a Milano contro il Milan.

10) Non poteva mancare un ricordo di Davide Astori. Il capitano viola, nato in provincia di Bergamo a San Giovanni Bianco, arriva giovanissimo dal Milan per poi passare al Cagliari, alla Roma, infine alla Fiorentina. Col giglio sul petto, Davide, ha disputato 109 incontri ufficiali, realizzando tre reti. Per lui anche 14 presenze (ed un gol) con la nazionale maggiore.

