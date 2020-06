Confronto prime 9 gare and./rit.: Iachini peggio di Montella (e col Sassuolo non migliorerà)

Dopo le prime 9 giornate del girone di ritorno la Fiorentina di Iachini ha totalizzato 10 punti, frutto di due soli successi (entrambi esterni) e 4 pareggi. Da evidenziare come i viola guidati da Montella nelle prime 9 giornate del girone d’andata avessero totalizzato 12 punti, ossia 2 in più rispetto alle gare disputate contro le solite squadre nel girone di ritorno.

Il confronto della differenza reti, invece, è uguale (+1), con la squadra di Montella che aveva segnato più reti (14 contro 11), ma anche subito più gol (13 contro 10).

Da notare come, anche nel caso in cui la squadra di Iachini dovesse conquistare i 3 punti col Sassuolo, il gap dal precedente tecnico viola resterebbe inalterato considerato che, nella gara d’andata, la Fiorentina di Montella si impose in trasferta contro i neroverdi col punteggio di 2-1.