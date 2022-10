C’è una Fiorentina in zona Europa: quella degli spettatori. Nonostante lunedì…

Non portano direttamente punti in classifica, ma quanto sostegno danno i tifosi...

Nonostante i 30.574 spettatori di Fiorentina-Lazio rappresentino il dato minimo registrato fino a questo momento in campionato (cause facilmente riconducibili al fatto che fosse lunedì), il pubblico del Franchi si conferma fra i migliori 7 a livello stagionale in Serie A, distaccato da poche migliaia di spettatori da Juventus e Napoli: una media di 33.217 unità che per il momento non viene fiaccata dallo scarso rendimento in campo della squadra viola.