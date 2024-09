5 pareggi nelle prime 5 gare ufficiali: alla Fiorentina non era mai successo

1-1 a Parma, 3-3 all'andata contro la Puskas Akademia, 0-0 col Venezia in casa, 1-1 in Ungheria e infine 2-2 contro il Monza . La Fiorentina ha pareggiato tutte e cinque le prime partite ufficiali della stagione, andando avanti grazie ai calci di rigore in Conference League.

Inusuale, molto, tanto inusuale che alla squadra viola non era mai capitato in 98 anni e qualche giorno di storia. Precisiamo: non era mai capitato di pareggiare tutte e cinque le prime gare di una stagione, non di inanellare 5 X di fila in un punto qualsiasi di essa. E' vero, dunque: Palladino è ancora imbattuto. Ma è vero anche che gli avversari non erano proibitivi, e che non è riuscito a batterne nemmeno uno...