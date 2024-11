22 punti nei primi 11 turni: solo una volta i viola hanno fatto meglio dal 2008

Per la prima volta durante la gestione Commisso la Fiorentina ha raggiunto i 22 punti in classifica all'11° giornata [LEGGI IL CALENDARIO CON TUTTI I RISULTATI]. Per trovare l'ultima volta in cui la squadra viola aveva conquistato almeno 22 punti nelle prime 11 gare dobbiamo risalire al campionato 2015-16 con Paulo Sousa (in quell'occasione furono 24 per l'esattezza). Da evidenziare il fatto che, nel nuovo millennio, solo tre volte la squadra gigliata ha totalizzato più di 22 punti dopo 11 giornate.