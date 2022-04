2001-2022, i 21 anni consecutivi più avari di gioie della storia viola

L'astinenza da affermazioni in competizioni nazionali ed internazionali sta diventando la più lunga della storia della Fiorentina

Roberto Vinciguerra

Dal 13 giugno 2001, giorno in cui la Fiorentina si impose per la sesta ed ultima volta nella sua storia in Coppa Italia, i tifosi viola, che nel frattempo hanno dovuto subire la "mazzata" della retrocessione e del successivo fallimento della società gigliata nell'estate del 2002, non hanno più visto un giocatore gigliato alzare un trofeo.

Nella storia della Fiorentina solo in un'altra occasione la squadra gigliata era rimasta a bocca asciutta per 21 stagioni agonistiche consecutive dopo avere vinto un trofeo: si tratta del periodo 1975-1996, ossia all'indomani del successo della Fiorentina in Coppa Italia (28 giugno 1975) e dalla conquista della Coppa di Lega Italo-Inglese, avvenuta il 10 dicembre 1975, fino al trionfo in Coppa Italia datato 18 maggio 1996.

Nelle 21 annate successive a quel 1975 la Fiorentina, come sta accadendo in questo periodo, non riuscì mai ad imporsi in una competizione di alto livello fino alla Coppa Italia alzata nel 2001, anche se dobbiamo evidenziare il fatto che nel 1981-82 la squadra allenata da "Picchio" De Sisti sfiorò lo scudetto e due anni dopo, cioé nell'annata 1983-84, sempre con "Picchio" in panchina la Fiorentina si piazzò al terzo posto, senza scordare che nel 1989-90 venne sconfitta dalla Juventus in finale di Coppa UEFA (ultima apparizione dei viola in una finale continentale). Al termine del campionato 1992-93 arrivò anche la retrocessione in Serie B, la prima della Fiorentina nel dopo guerra.

Negli ultimi 21 anni la squadra viola, oltre al successo nel campionato di Serie C2 nel 2003, può vantare, al massimo, una finale di Coppa Italia (persa contro il Napoli nel 2014) ed un 3° posto in campionato sul "campo", cioé al netto della penalizzazione (2006-07), anche se, ufficialmente, la squadra viola non è mai arrivata prima del 4° posto in questo lungo periodo.

