Zurkowski, Montiel e Duncan: il dilemma della gioventù inquieta

La domanda non è di facile risposta: aspettare Szymon Zurkowski, Tofol Montiel e Bobby Duncan, oppure mandarli in prestito a farsi le ossa da qualche parte? Se lo chiede il Corriere Fiorentino in edicola oggi. Il polacco è apprezzato da tutti meno che da chi lo ha allenato in viola: solo due spezzoni contro Juve e Udinese, e l’accordo con l’Empoli non appena arriverà alla corte di Iachini un altro centrocampista. Montiel vuole giocare, in Primavera o in prestito; inizio folgorante con due assist a Vlahovic in coppa, poi poco altro, sole due reti con Bigica (CLICCA per gli aggiornamenti sul campionato Primavera 1). Duncan ha fatto perdere le proprie tracce dopo un avvio promettente, si dice sia nervoso e voglia cambiare aria, ma non può vestire altre maglie in stagione dopo Fiorentina e Liverpool. La società gigliata ha chiesto una deroga alla FIFA, ma il rischio di stallo è alto. Attesa o prestito? Questo è il dilemma.