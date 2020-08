Zurkowski ha impressionato l’Empoli. I toscani vogliono prolungarne il prestito

Inizia oggi, il primo giorno di scuola dell’Empoli 2020/2021. In giornata sono infatti programma le visite mediche di rito, prima di iniziare la stagione sotto la direzione del nuovo allenatore Alessio Dionisi. La rosa dell’Empoli è molto diversa rispetto a quella che ha concluso la stagione ai playoff contro il Chievo. Ma presto, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe riabbracciare un volto noto, si tratta del polacco Szymon Zurkowski. Di proprietà della Fiorentina. Il centrocampista classe 1997 ha impressionato per il suo rendimento nel post lockdown e la società vorrebbe puntarci per migliorare la qualità del centrocampo. Per la Repubblica l’operazione è destinata ad andare in porto, con la volontà del polacco a favorirla. Zurkowski si è trovato molto bene la passata stagione e nei prossimi giorni potrebbe già arrivare la fumata bianca.

